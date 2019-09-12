Sekiz güreşçisi er meydanında

Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Beyağaç’ta yapılacak olan 10. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri’ne sekiz sporcuyla katılacak olan güreş takımı, burada Minik 1, Minik 2, Deste Büyük, Toz Koparan, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük boylarında kol bağlayacak. Antrenör Selçuk Sönmez, “Güreş takımımızı daha da yaygın hale getirme uğraşı içindeyiz” dedi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise, sporun her branşında başarılı olmak istediklerini söyledi, “Güreşçilerimizin yanındayız” dedi.