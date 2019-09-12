12.09.2019 - 07:50
Sekiz güreşçisi er meydanında
Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı 8 sporcusuyla, 15 Eylül Pazar günü Beyağaç’ta düzenlenecek 10. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri’ne katılacak. Antrenör Selçuk Sönmez, “Hedefimiz ata sporumuzumuzu yaygınlaştırmak” diye konuştu.
Merkezefendi Belediyesi Güreş Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Beyağaç’ta yapılacak olan 10. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri’ne sekiz sporcuyla katılacak olan güreş takımı, burada Minik 1, Minik 2, Deste Büyük, Toz Koparan, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük boylarında kol bağlayacak. Antrenör Selçuk Sönmez, “Güreş takımımızı daha da yaygın hale getirme uğraşı içindeyiz” dedi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise, sporun her branşında başarılı olmak istediklerini söyledi, “Güreşçilerimizin yanındayız” dedi.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.