BİST98.6920EURO6,380,35USD5,710,20ALTIN275,020,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Sellukayı yaşatıyoruz’
    31.10.2019 - 07:50 | | İZMİR DHA

    ‘Sellukayı yaşatıyoruz’

    İZMİR İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün başlattığı proje kapsamında Kemeraltı Çarşısı ile çevresinde bulunan lokanta, restoran, ayaküstü lezzet noktaları ve gıda ürünü satan işletmeler arasından uygun görünenlere ‘Selluka Belgesi ve Plaketi’ verildi.

    ‘Sellukayı yaşatıyoruz’

    İZMİR İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün başlattığı proje kapsamında Kemeraltı Çarşısı ile çevresinde bulunan lokanta, restoran, ayaküstü lezzet noktaları ve gıda ürünü satan işletmeler arasından uygun görünenlere ‘Selluka Belgesi ve Plaketi’ verildi. Plaketin logosu ise Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gürgan tarafından tasarlandı.

    ‘Güçlü bir duruş’

    Plaketin logo tasarımını yapan Gürgan, çalışma sayesinde İzmir’in unutulan selluka çiçeğini inceleme fırsatı bulduğunu söyledi. Tasarımın yerel değerlere sahip çıkılması bakımından önemli olduğu vurgulayan Gürgan, “Çiçeğin dalları üzerinde çok çeşitli formların bulunması, soyutlama çalışmalarının temelini oluşturdu. Sonuçta ortaya çıkan çizgisel form, zarif olduğu kadar güçlü bir duruşa da sahip. Tasarımın, kalite göstergesi olarak birçok noktada yer alacak olması, yerel değerlere sahip çıkılması açısından önem taşımakta ve mutluluk verici” dedi. Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç ise, projenin kaybolan değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

    Ankara'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralıANKARA'dan, otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    30 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Azize dizisi yeni fragman yayınlandı! Azize oyuncuları...

    Azize dizisi yeni fragman yayınlandı! Azize oyuncuları...

    Son depremler nerede oldu? 31 Ekim 2019 deprem mi oldu?

    Son depremler nerede oldu? 31 Ekim 2019 deprem mi oldu?

    2 ilde operasyon! Aralarında iş adamlarının da olduğu 27 gözaltı kararı

    2 ilde operasyon! Aralarında iş adamlarının da olduğu 27 gözaltı kararı

    Gergedan boynuzu ve piton baskını

    Gergedan boynuzu ve piton baskını

    Sıradaki Haber