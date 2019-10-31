‘Sellukayı yaşatıyoruz’

İZMİR İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün başlattığı proje kapsamında Kemeraltı Çarşısı ile çevresinde bulunan lokanta, restoran, ayaküstü lezzet noktaları ve gıda ürünü satan işletmeler arasından uygun görünenlere ‘Selluka Belgesi ve Plaketi’ verildi. Plaketin logosu ise Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nazlı Gürgan tarafından tasarlandı.

‘Güçlü bir duruş’

Plaketin logo tasarımını yapan Gürgan, çalışma sayesinde İzmir’in unutulan selluka çiçeğini inceleme fırsatı bulduğunu söyledi. Tasarımın yerel değerlere sahip çıkılması bakımından önemli olduğu vurgulayan Gürgan, “Çiçeğin dalları üzerinde çok çeşitli formların bulunması, soyutlama çalışmalarının temelini oluşturdu. Sonuçta ortaya çıkan çizgisel form, zarif olduğu kadar güçlü bir duruşa da sahip. Tasarımın, kalite göstergesi olarak birçok noktada yer alacak olması, yerel değerlere sahip çıkılması açısından önem taşımakta ve mutluluk verici” dedi. Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç ise, projenin kaybolan değerlerin yaşatılmasına katkıda bulunduğunu belirtti.