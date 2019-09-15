15.09.2019 - 02:17 |
Serter’den düzenlemeye tepki geldi
İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Huriye Serter, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni etkinlik alanlarından çıkarılmasına tepki gösterdi.
Kararın kadınların yaşadıkları sorunları daha da artıracağını düşündüğünü belirten Serter, “Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı kadını cinsel meta, mal zihniyetinden uzaklaştırarak, birey olmasını sağlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ortadan kaldırmak kadınların sorunlarını daha da artırır. Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz ve alınan bu yanlış karardan vazgeçilmesini bekliyoruz” dedi.
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