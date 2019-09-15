Serter’den düzenlemeye tepki geldi

Kararın kadınların yaşadıkları sorunları daha da artıracağını düşündüğünü belirten Serter, “Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı kadını cinsel meta, mal zihniyetinden uzaklaştırarak, birey olmasını sağlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ortadan kaldırmak kadınların sorunlarını daha da artırır. Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz ve alınan bu yanlış karardan vazgeçilmesini bekliyoruz” dedi.