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    HaberlerEgeSesimizi duyun!
    20.08.2019 - 02:39

    Sesimizi duyun!

    1300 liralık aylıkla yüzde 91 engelli oğlunun her ihtiyacını karşılamaya çalışan Ayşe Kurt, hayırseverlerden maddi destek istedi, “Kendinizi bizim yerimize koyun” dedi

    Sesimizi duyun!

    İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan Ayşe ve Mustafa Kurt çiftinin oğulları 22 yaşındaki Yusuf, doğumdan 7 ay sonra beyninde su toplaması sebebiyle yüzde 91 engelli hale geldi. Eşinden ayrı olan ve oğluna bakmak için çalışamayan anne Ayşe Kurt, evde bakım aylığı olan 1300 lirayla yaşam mücadelesi veriyor.

    Kirada oturduklarını ve komşuların yardımlarıyla geçindiklerini belirten Kurt, “Ben oğlumu bırakmam, o benim her şeyim ancak maddi sıkıntılar bizi çok zorluyor. Konuşamıyor ama her şeyi hissettiğini biliyorum. Bizim tek istediğimiz sesimizin duyulması” dedi.

    Üç kere ölümden döndü

    Yutma problemi olduğu için oğlunun tam üç kere boğulma tehlikesi geçirdiğini anlatan Kurt, “Sulandırılmış gıdalarla besleniyor, başını tutamıyor. Ayakları ters döndüğü için yürüyemiyor. Yanından hiç uzaklaşamıyorum. Yusuf’un masrafı çok fazla. Doktorlar keçi sütü içmesi gerektiğini söylüyor, kan şurubu içmesi gerekiyor. Çalışma hayatım olmadı. Şu anda 380 lira kira ödüyoruz. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinemiz bozuldu ama yenisini alamıyoruz. Hayırseverlerden maddi destek bekliyoruz. Bu durumu yaşamayan bilemez, kendilerini bizim yerimize koysunlar” dedi.

     

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