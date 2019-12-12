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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, 50 yıl sonra Timsah avlayacak
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    12.12.2019 - 07:50 |

    Şeytan, 50 yıl sonra Timsah avlayacak

    TFF 1. Lig’de Altınordu, bu hafta konuk edeceği Bursaspor’la profesyonel liglerde yaklaşık 50 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

    Şeytan, 50 yıl sonra Timsah avlayacak

    TFF 1. Lig’de Altınordu, bu hafta konuk edeceği Bursaspor’la profesyonel liglerde yaklaşık 50 yıl sonra yeniden karşılaşacak. Yıllardır yolları aynı ligde kesişmeyen Türk futbolunun iki köklü kulübü, son olarak 1969-1970 sezonunda rakip oldu. 17 Mayıs 1970’te iki takım arasında oynanan son lig maçını Bursaspor 2-0 kazandı. O maçta Altınordu CEO’su Barış Orhunbilge’nin kulübün efsane futbolcularından olan babası Hikmet Orhunbilge de 11’de forma giydi. Hikmet Orhunbilge, 29 Eylül 1968’de oynanan lig maçında Bursaspor’a bir de gol attı. O sezonlardan yıllar sonra 1977’de dünyaya gelen Barış Orhunbilge, son olarak babasının futbolculuğu döneminde rakip olunan Bursaspor’u 50 yıl sonra kulübün CEO’su olarak ağırlayacak.

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