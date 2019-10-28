28.10.2019 - 07:50 |
Şeytan, kâbustan uyanamıyor!
TFF 1. Lig’de deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor’a 4-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan Altınordu, düşme hattına gerileyerek korkulu rüya görmeye başladı.
TFF 1. Lig’de deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor’a 4-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan Altınordu, düşme hattına gerileyerek korkulu rüya görmeye başladı. Oynadığı 9 maçta sadece Eskişehirspor’u yenen kırmızı lacivertliler, toplamda 6. yenilgisini alırken, 5 puanda kaldı. Rakip fileleri 8 kez sarsan İzmir temsilcisi, kalesinde 16 gol görerek savunma performansıyla sınıfta kaldı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Moral ve motivasyon anlamında iyi değiliz. Bize yakışmayan bir skorla mağlup olduk” yorumu yaptı.
Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralıAğrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.