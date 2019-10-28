Şeytan, kâbustan uyanamıyor!

TFF 1. Lig’de deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor’a 4-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan Altınordu, düşme hattına gerileyerek korkulu rüya görmeye başladı. Oynadığı 9 maçta sadece Eskişehirspor’u yenen kırmızı lacivertliler, toplamda 6. yenilgisini alırken, 5 puanda kaldı. Rakip fileleri 8 kez sarsan İzmir temsilcisi, kalesinde 16 gol görerek savunma performansıyla sınıfta kaldı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Moral ve motivasyon anlamında iyi değiliz. Bize yakışmayan bir skorla mağlup olduk” yorumu yaptı.