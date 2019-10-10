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    HaberlerEgeŞeytan, milli arada boş durmayacak
    10.10.2019 - 07:50 |

    Şeytan, milli arada boş durmayacak

    TFF 1. Lig temsilcilerinden Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 2 hazırlık maçı yaparak geçirecek.

    Şeytan, milli arada boş durmayacak

    TFF 1. Lig temsilcilerinden Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 2 hazırlık maçı yaparak geçirecek. İzmir temsilcisi cumartesi günü deplasmanda Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor’la ilk özel provasına çıkacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Kırmızı lacivertiler, 16 Ekim Çarşamba günü ise kendi tesislerinde U18 ve U19 takımlarının karması ile karşı karşıya gelecek. Ligde 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, 8. haftada konuk edeceği Altay karşısında çıkış arayacak. Kırmızı lacivertlilerde dizinden ufak bir operasyon geçiren forvet Kemal’in pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

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