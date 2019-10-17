17.10.2019 - 07:50 |
Şişe burunlu yunus Tabiat Müzesi’nde
Egeli bilim insanlarının beş yıl önce Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gömdüğü şişe burunlu yunus iskeleti topraktan çıkartıldı.
Egeli bilim insanlarının beş yıl önce Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gömdüğü şişe burunlu yunus iskeleti topraktan çıkartıldı. Gömüldüğünde boyunun 2.35 metre, ağırlığının da 250 kilogram olduğu kaydedilen şişe burunlu yunusun çıkarılan iskeletinin de büyük olduğu görüldü. Çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Beş yıl önce organik kısımları çürümek üzere toprağa gömülen yunusu araştırmacılarımıza kaynak oluşturması amacıyla çıkarıyoruz. Bilime destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Doğal şekli verilecek yunus iskeleti, Tabiat Tarihi Müzesi’nde sergilenmeye başlanacak.
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