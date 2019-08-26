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    HaberlerEge‘Sistem oturtmaya çalışıyoruz
    26.08.2019 - 07:50

    ‘Sistem oturtmaya çalışıyoruz

    TFF 1. Lig’in ikinci haftasında da galibiyet alamayan Altınordu, evinde Fatih Karagümrük’e 2-1’lik skorla boyun eğdi. 2 maçta da puanla tanışamayan Altınordu’da Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Genç bir takımız ve sistem oturtmaya çalışıyoruz” dedi.

    ‘Sistem oturtmaya çalışıyoruz

    TFF 1. Lig’in ikinci haftasında da galibiyet alamayan Altınordu, evinde Fatih Karagümrük’e 2-1’lik skorla boyun eğdi. 2 maçta da puanla tanışamayan Altınordu’da Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Genç bir takımız ve sistem oturtmaya çalışıyoruz” dedi. Maça iyi başlamalarına rağmen rakiplerinin pas trafiğine engel olamadıklarını söyleyen Eroğlu, “İkinci yarıda kaçırdığımız gol, maçın kırılma anı oldu. İki haftalık süreçte puan alamadık. İlk maçımızda Hatayspor karşısında iyi ışık vermiştik. Fatih Karagümrük karşısında da iyi başladık ama iyi götüremedik” dedi.

    ‘Skor desteği şart’

    Skor desteğine ihtiyacı olduklarını vurgulayan Teknik Direktör Eroğlu, “Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz. Skor desteğine de ihtiyacımız var ama oyunsal anlamda her gün daha iyiye gidiyoruz” dedi. İlk haftada Hatayspor’a 1-0, bu hafta da Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup olan Altınordu’da 2019-2020 sezonun ilk golünü bu yıl ilk defa forma giyen Kemal Rüzgar attı. İzmir temsilcisinde Gençlerbirliği’nden transfer edilen Engin Bekdemir de yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.

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