‘Siyasete alet edildi’

AK Parti sıralarından Soyer’in kardeşi Onur Soyer’in vakfın genel sekreteri olmasına yönelik eleştiriler ve “İzmir’deki otoparkların bu vakfa verilmeyeceğini nereden bilelim?” sorusu geldi. Başkan Soyer, “İzmir ile ilgili gördüğüm en büyük eksiklik çeşitli kurumların iyi şeyler yapmaya çalıştığı ancak birbirlerinin ayağına dolandıklarıydı. AK Parti bu kararı siyasete alet etti. Biz oy birliğiyle bu kararı alsaydık o kurumlarla uyumlu çalışacaktık. Vali beyin başında olduğu, odaların yönetimde olduğu bir vakıf, neyini denetleyemeyeceksiniz? Başladığımız heyecanla bu işi sürdüreceğimize inanmıyorum” dedi.