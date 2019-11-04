04.11.2019 - 07:50 |
SOCAR Türkiye’de üst düzey atamalar
1 Kasım 2019 itibarıyla entegrasyon sürecini tamamlayan SOCAR Türkiye’de iki yeni başkanlık oluşturuldu.
SOCAR Türkiye’nin yatırım yarımadasına dönen İzmir Aliağa’daki Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama ve SOCAR Turkey Enerji Dağıtım iştirakleri; SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı çatısı altında toplandı. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı görevine Anar Mammadov, SOCAR Türkiye Operasyonel Mükemmelik Başkanlığı görevine de Mesut İlter getirildi. Anar Mammadov ve Mesut İlter’in yeni atamalarının yanı sıra Petkim Genel Müdürlüğü ve STAR Rafineri Genel Müdürlüğü görevleri de devam edecek.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.