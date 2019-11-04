SOCAR Türkiye’de üst düzey atamalar

SOCAR Türkiye’nin yatırım yarımadasına dönen İzmir Aliağa’daki Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama ve SOCAR Turkey Enerji Dağıtım iştirakleri; SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı çatısı altında toplandı. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı görevine Anar Mammadov, SOCAR Türkiye Operasyonel Mükemmelik Başkanlığı görevine de Mesut İlter getirildi. Anar Mammadov ve Mesut İlter’in yeni atamalarının yanı sıra Petkim Genel Müdürlüğü ve STAR Rafineri Genel Müdürlüğü görevleri de devam edecek.