Sokaklarda kilit parke mesaisi hızla sürüyor

Kenti çağdaş modern kimliğine kavuşturmak için mesai harcayan Buca Belediyesi, kilit parke çalışmalarına başladı. Gediz ve Ova bölgesi başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında yürütülen çalışmalar kapsamında asfalt serme, yama, taş parke ve kaldırım işlemleri yapılıyor. Yıl sonuna kadar bütün mahallelere ulaşılması planlanıyor.