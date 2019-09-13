Sorunlar çözülüyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki büyükşehir başkanları buluşmasına katılan Tunç Soyer, İzmir’in sorunlarını anlatıp dosya sundu, “Toplantı verimli geçti” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını ağırladı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda başkanlar tek tek söz alıp kentleriyle ilgili sorunları aktardı. İzmir’in Ankara’dan onay bekleyen projelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dosya sunan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, 15 yıllık süreçte biriken ne sorun varsa söylediğini dile getirdi.

Olumlu geçti

“Ne derdimiz varsa söyleme fırsatı bulduk” diyen Soyer, “Çiğli tramvayı, Bostanlı balıkçı barınağı ve sinyalizasyon sistemi konularını anlattım. Olumlu geri dönüşler aldım. Elektrik fabrikası ile ilgili olumsuz bir durum vardı. Bakan ilgileneceğini söyledi. Çok verimli bir toplantı oldu” ifadelerini kullandı. Soyer’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği projeler şunlar oldu:

ÇİĞLİ TRAMVAYI PROJESİ: Karşıyaka-Mavişehir tramvay hattının Çiğli’ye kadar uzatılması planlanıyor.

TARİHİ ELEKTRİK FABRİKASI: Büyükşehir Belediyesi, Alsancak’taki Tarihi Elektrik Fabrikası’nı, kamudan kamuya para ödemek suretiyle 35 milyon liraya ihale usulüyle satın aldı. Ancak onay gelmedi.

BOSTANLI BALIKÇI BARINAĞI: Yeni vapurların bağlanabilmesi için Bostanlı Balıkçı Barınağı’nın tahsisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan istendi. Ancak herhangi bir geri dönüş alınmadı.

KIYI PLANLARI: Karşıyaka ve Bayraklı için hazırlanan kıyı planları hala onay bekliyor.

KEMER’DE BİN METREKARELİK ARAZİ: Büyükşehir’in üç yıl önce Kemer’de aktarma istasyonu ve zabıta binası yapmak için istediği TCDD’ye ait bin metrekarelik alanda hissesi için Ankara’nın onayı bekleniyor.

AKILLI TRAFİK SİSTEMİ: Büyükşehir’in projesiyle kameraların gördüğü her noktada emniyetin ceza yazmasının önü de açıldı. Ayrıca itfaiye araçlarının çipler sayesinde trafik ışıklarında beklemediği bu projenin Sağlık Bakanlığı’na ait ambulanslara da entegre edilmesi düşünüldü. Ancak proje hayata geçirilemedi.

ERDOĞAN, ERGÜN’Ü KOMİSYONA SEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Beştepe’de düzenlediği toplantıya katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hızlı tren, Gediz kavşağı ve Soma Bölgesi Isıtma Sistemi konularını gündeme getirdi. Soma Bölgesi Isıtma Sistemi hakkında bilgi veren Ergün, bu konuda yapılacak yatırımlara destek talep etti. Bunun yanı sıra Başkan Ergün, gelirlerinin artırılması için mahalli idarelere ayrılan payın yükseltilmesi ve nüfusa göre dağılım ile kişi başı paylarının eşitlenmesi gibi konulara değindi. Toplantıda, yerel yönetim mevzuatına ilişkin yasal düzenlemeler için kurulacak komisyon üyelerini de seçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Ergün’e görev verdi.

KATILIMCILIKLA BAŞARI GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’na katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplantıda dile getirilen katılımcı belediyecilik ve siyaset üstü duruşun kentte başarıyla uygulandığını belirtti. Balıkesir’deki 20 belediye başkanına aynı samimiyetle yaklaştıklarını ifade eden Yılmaz, “Şehrimizin ve insanımızın çıkarları olduğunda tüm belediye başkanlarımızla aynı masa etrafında bir araya geliyor, ortak akıl ile şehri birlikte planlıyoruz. Çünkü bizler birlikten kuvvet ve bereket doğacağı inancındayız” dedi.