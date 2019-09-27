Soyer de yarışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Körfez Festivali bugün başlıyor. Yelken yarışlarının yanı sıra konser, gösteri ve farklı etkinliklerle renklenecek olan festival, 29 Eylül Pazar günü sona erecek.



Ana etkinlik olan İzmir Arkas Körfez Yarışı, denizdeki heyecanı doruğa çıkaracak. Karşıyaka Yelken Kulübü’nün ev sahipliğindeki yelken yarışları ve Pasaport’ta yapılacak olan kano ve kürek yarışlarıyla da körfez ısınacak. İzmir Büyükşehir, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Marina Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier’in destekleriyle düzenlenen Körfez Yarışı’na yaklaşık 50 teknenin katılması bekleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de takımın bir parçası olarak rakipleriyle yarışacak.



Yarış, körfezin her noktasından izlenebilecek. Sosyal medyada, #İzmirPupaYelken etiketiyle de fotoğraflar paylaşılacak. Geçen yılın birincisi Arkas-M.A.T. Saling Team, bu akşam Kültürpark’taki açılış töreninde, müzesinde bir yıl boyunca sakladığı kupayı yarış komitesine teslim edecek. Yarışın 2019 yılı galibi, kupasını Pazar akşamı Havagazı Fabrikası’ndaki törende İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ile Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas’tan alacak.