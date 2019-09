‘Sözümüzü tutacağız’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Bergama İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya katıldı. Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, daire müdürleri ve oda başkanlarıyla bir araya gelen Dağ, talepleri dinledi, projeleri anlattı.



Çevreyolu ve İZBAN talebi



İlçenin ulaşım sorununa değinen Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, “Önemli otoyol projeleri ilçeden geçiyor ve araç yoğunluğu her geçen gün artıyor. Bergama Çevreyolu’nun bir an önce hizmete açılması ve Kozak Çevreyolu’nun da yapımına başlanması gerekiyor. Ağır tonajlı araçların da Kozak bölgesinin tarihi dokusuna zarar vermesi için gerekli önlemler alınmalı. İZBAN’ın Aliağa-Bergama hattı projesinin de bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. Ayrıca, Bergama Meslek Lisesi için Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nde ücretsiz olarak arsa tahsis etmemize rağmen henüz ihalesi yapılmadı” dedi.



Öncelikler belirlendi



31 Mart seçimleri öncesinde Bergama’ya verilen bütün sözlerin tutulacağını belirten Dağ, “Başta ulaşım olmak üzere tüm planlarımızı Aliağa, Bergama ve Kınık olarak entegre bir biçimde planlayıp Bakırçay bölgesinde yer alan ilçeleri yapacağımız hizmet ve yatırımlar ile İzmir’in cazibe merkezi haline getireceğiz” diye konuştu. Çevre yolu ile yakından ilgilendiklerini vurgulayan Dağ, ESBAŞ, Çandarlı limanı ve otoyol projelerini de takip ettiklerini dile getirdi.



Görevdeki beş ayda ilçenin öncelikli ihtiyaçlarını belirlediklerini dile getiren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise, “Asfaltlama ve taş döşeme işlemlerine başladık. Diğer sorunlar için bakanlarla görüşmelerimiz devam ediyor. 5 yıllık görev süremiz içinde tüm sorunları çözüp, vaat ettiğimiz hizmetleri yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.



Olumsuz hava dağıldı

Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Piyasanın verdiği olumlu tepkilere baktığımızda yüzde 24 faiz oranının bu ülkenin gerçekliğiyle alakalı olmadığını çok net gördük. Ardarda indirimlerle yüzde 16.50’ye gerileyen faiz, negatif psikolojik havayı dağıtıp yatırım ortamını geliştirecek” dedi.