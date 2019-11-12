Spordan kopamıyor

İZMİR’de oturan emekli havacı binbaşı Birsen İnan (82) yaklaşık 2.5 ay önce ‘Bocce’ (İri metal güllelerle oynanan kuka) sporuna başladı. Yaşamı boyunca atletizmle ilgilenen ve kırılamamış üç Balkan şampiyonluğu bulunan İnan’ın, 2002 yılında Avustralya’da katıldığı Dünya Şampiyonası’nda da 4’üncülüğü bulunuyor. İnan, ilk turnuvasını geçen hafta Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen 11’inci Uluslararası Bocce Turnuvası’nda oynadı. 30 yılın ardından yavaşlamaya başladığını anlatan İnan, “1.5 yıl önce Neslihan Sertkaya’yı öğrencilerini bocce çalıştırırken gördüm. ‘Acaba bunu biz yapabilir miyiz’ diye sordum. ‘Tabii, bizde de masterlar var 60-65 yaş üstü’ dedi. 2.5 aydır beraber çalışıyoruz” diye konuştu.

Sertkaya da, “Kendisi zaten milli atlet, temeli olduğu için çok fazla zorlanmadı. 2.5 aylık çalışmayla turnuvaya katıldı” dedi.