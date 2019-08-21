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    HaberlerEgeSu kesintisi başladı
    21.08.2019 - 07:50

    Su kesintisi başladı

    İZSU, Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı güzergahında bulunan kuyulardan İzmir’e su aktaran isale hattının iki noktasında boru güzergahı değiştirme çalışmalarına başladı.

    Su kesintisi başladı

    İZSU, Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı güzergahında bulunan kuyulardan İzmir’e su aktaran isale hattının iki noktasında boru güzergahı değiştirme çalışmalarına başladı. Buna göre Karşıyaka, Bornova, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde dün sabah 09.00 itibarıyla uygulanan kesinti, bugün saat 13.00’te son bulacak. 8 saat su verildikten sonra yeniden başlayacak olan kesinti, 25 Ağustos Pazar gününe kadar aralıklı olarak sürecek. İZSU’dan yapılan açıklamada, “Su kesintisi yapılacak yerleşim yerleri ile birlikte diğer bölgelerde ikamet eden kentlimizin gereksiz su kullanımlarından kaçınması ve suyu tasarruflu kullanması; uygulanacak kesinti programına bağlı kalabilmek açısından büyük önem arz etmektedir” denildi.

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