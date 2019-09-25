Buca Belediyesi, orman alanlarındaki kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Belediye, Kırıklar’da yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine kurulan, içinde villa ve çiftlik evinin de olduğu 13 kaçak yapıyı yıktı.

Havadan ve karadan görüntülerle tespit edilen kaçak yapıların yıkımında, bir fırsatçının Hazine arazisindeki ormanlık alana ‘satılık’ ilanı koyması da dikkat çekti. Vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için uyaran ve kendileriyle iletişime geçmeleri çağrısı yapan Başkan Erhan Kılıç, “Suça ortak olmayın” dedi.

Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, kırsal bölgeler Kaynaklar, Kırıklar, Karacaağaç, Belenbaşı ve Doğancılar mahallelerinde kontrollerini sürdürüyor.

Kontroller sırasında, Doğancılar mevkiinde yaklaşık 50 dönümlük Hazine arazisi üzerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İmar Barışı uygulamasının sona ermesine aldırmadan inşa edilen 13 yapı belirlendi. Yapılar, işlemlerin ardından yıkıldı.

400 bin lira istedi

‘Satılık’ ilanında mülk sahibi olduğunu iddia eden ve söz konusu ormanlık arazideki 2 bin 800 metrekarelik alanı çitlerle çeviren şahıs, arazi ve içindeki kaçak yapı için 400 bin lira para istediğini belirtti.

Yıkılan arazilerin en kısa sürede İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılacağını vurgulayan Başkan Erhan Kılıç, vatandaşları devlet arazisini satanlara karşı uyardı, şu noktaların altını çizdi:

“İmar affından yararlanmak isteyen fırsatçılar, maalesef ormanları hemşehrilerimize satmaya çalışıyor. Hiç kimse bu suça ortak olmasın. Hemşehrilerimizi özellikle ormanlık bölgemizde ev alırken belediye ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Tapusu, imarı olmayan hiçbir yapıyı, araziyi satın almayın.”