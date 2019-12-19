19.12.2019 - 07:50 |
Survivor yolunda İzmir molası verdi
SurvIvor’a başvuru yapmak üzere bisikletiyle Mersin’den yola çıkan profesyonel fotoğrafçı ve turizmci Lutfi Anbaroğlu (46), İstanbul yolunda İzmir molası verdi.
SurvIvor’a başvuru yapmak üzere bisikletiyle Mersin’den yola çıkan profesyonel fotoğrafçı ve turizmci Lutfi Anbaroğlu (46), İstanbul yolunda İzmir molası verdi. Sahil kentlerini dahil ettiği rotasında Aydın’dan sonra İzmir’e gelen Anbaroğlu, anne-babası ve Acun Ilıcalı ile olduğu fotoğrafı bastırdığı tişörtüyle dikkat çekti. Geçmişte amatör futbol oynayan ve bisikletle de iki şampiyonluğu bulunan iddialı Survivor adayı, 2017’de Kıbrıs’ta finalleri izlediğini anlattı, “O geceki atmosfer beni çok etkiledi. Şampiyon olan herkese meydan okuyabilirim” dedi. Anbaroğlu, yoluna Balıkesir üzerinden devam ediyor.
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