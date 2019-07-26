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    HaberlerEgeTakside kameraya mahkemeden iptal
    26.07.2019 - 01:37

    Takside kameraya mahkemeden iptal

    Takside kameraya mahkemeden iptal

    İZMİR’DE taksilere getirilen, yıl sonuna kadar kamera sistemi takma zorunluluğu, itirazların ardından İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, esnafın büyük bir yükten kurtulduğunu söyledi. İzmir’de, genelgeye eklenen bazı maddelerle esnafın tek bir firmaya yönlendirildiğini öne süren Pala, “İzmir’de taksilere ön, iç ve arka kamerayla birlikte kayıt sistemi takılacaktı. Ama buna tablet bilgisayar eklenerek fiyat artırıldı” dedi. l DHA

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