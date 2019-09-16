Talepleri not aldı

Karabağlar’da esnaf ziyaret yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ, “Ekonomik anlamdaki olumlu gidişatın, esnaf ve vatandaşa yansımaya başladığını görüyoruz” dedi. Esnafın sorunlarını da dinleyen Dağ, “Yerel yönetimlerle ilgili hemşehrilerimizin talepleri oluyor. Onları da not etme imkanı buluyoruz. İzmir’de biz yerel yönetimler noktasında muhalefetteyiz. Bunları da halkımızla milletimizle yerel yönetimle de iktidar olan belediye başkanlarına ulaştırıyoruz. Otobüs seferlerini, kaldırımları, bu anlamdaki meseleleri, kentsel dönüşüm hususundaki konular, hemşehrilerimizin dile getirdiği sorunlar” diye konuştu.