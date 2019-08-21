BİST96.0320EURO6,36-0,13USD5,730ALTIN277,16-0,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeTamer Tuna’dan Eren’e tam destek
    21.08.2019 - 07:50

    Tamer Tuna’dan Eren’e tam destek

    Antalyaspor’a 1-0 yenilerek sezona yine kötü başlayan ve oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Göztepe’de Galatasaray’dan büyük umutlarla gelen golcü Eren Derdiyok’un gösterdiği performans vasatı aşamadı.

    Tamer Tuna’dan Eren’e tam destek

    Antalyaspor’a 1-0 yenilerek sezona yine kötü başlayan ve oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Göztepe’de Galatasaray’dan büyük umutlarla gelen golcü Eren Derdiyok’un gösterdiği performans vasatı aşamadı. Antalyaspor karşısında hazır bir görüntü sergileyemeyen ve sahada en az topla buluşan isimlerin başında gelen deneyimli oyuncuyu Beşiktaş deplasmanı öncesi motive etmek için teknik ekip seferber oldu. Cuma günü Vodafone Park’ta oynanacak zorlu müsabakada Teknik Direktör Tamer Tuna’nın Cameron Jerome’un sakatlığı nedeniyle Eren’i yine ilk 11’de sahaya çıkarması beklenirken, genç teknik adamın 31 yaşındaki golcüye, “İlk maçlar zorlu geçer. Sen bu takımın en önemli parçalarından biri olacaksın. Kaliteni göstereceğinden şüphemiz yok” cümlelerini kullandığı ifade edildi. Eren, geçen sezon Galatasaray’da devre arasında kadrodan elenmiş, kulüp bulamayınca ikinci yarıda hiç forma giyememişti.

    Taraftardan çağrı

    Geçen sezon en büyük sorunu gol yollarında yaşayıp, son maçta kıl payı kümede kalan Göztepe’de taraftarlar, sosyal medyada transfer dönemi kapanmadan mutlaka golcü transferi yapılması gerektiğini yineledi. Sezonun Jerome ve Eren’le gidemeyeceği görüşünü ortaya atan taraftarlar, sosyal medya üzerinden Başkan Mehmet Sepil’e takviye çağrısında bulundu.

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
    daha fazla video için
    Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Minibüs evin duvarına çarptı!

    Minibüs evin duvarına çarptı!

    Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

    Müşteri olarak gittiği gece kulübünün şoförü ile kafa kafaya çarpıştı, olay yerinden kaçtı

    10 bin laleli enstalasyon

    10 bin laleli enstalasyon

    Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

    Melih Cevdet Anday Ödülleri... 2 kişiye ödül

    Sıradaki Haber