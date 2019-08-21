Tamer Tuna’dan Eren’e tam destek

Antalyaspor’a 1-0 yenilerek sezona yine kötü başlayan ve oynadığı futbolla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Göztepe’de Galatasaray’dan büyük umutlarla gelen golcü Eren Derdiyok’un gösterdiği performans vasatı aşamadı. Antalyaspor karşısında hazır bir görüntü sergileyemeyen ve sahada en az topla buluşan isimlerin başında gelen deneyimli oyuncuyu Beşiktaş deplasmanı öncesi motive etmek için teknik ekip seferber oldu. Cuma günü Vodafone Park’ta oynanacak zorlu müsabakada Teknik Direktör Tamer Tuna’nın Cameron Jerome’un sakatlığı nedeniyle Eren’i yine ilk 11’de sahaya çıkarması beklenirken, genç teknik adamın 31 yaşındaki golcüye, “İlk maçlar zorlu geçer. Sen bu takımın en önemli parçalarından biri olacaksın. Kaliteni göstereceğinden şüphemiz yok” cümlelerini kullandığı ifade edildi. Eren, geçen sezon Galatasaray’da devre arasında kadrodan elenmiş, kulüp bulamayınca ikinci yarıda hiç forma giyememişti.

Taraftardan çağrı

Geçen sezon en büyük sorunu gol yollarında yaşayıp, son maçta kıl payı kümede kalan Göztepe’de taraftarlar, sosyal medyada transfer dönemi kapanmadan mutlaka golcü transferi yapılması gerektiğini yineledi. Sezonun Jerome ve Eren’le gidemeyeceği görüşünü ortaya atan taraftarlar, sosyal medya üzerinden Başkan Mehmet Sepil’e takviye çağrısında bulundu.