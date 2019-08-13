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    HaberlerEgeTarih sevgisi sıcak dinlemiyor
    13.08.2019 - 07:50| UMUT KARAKOYUN DHA

    Tarih sevgisi sıcak dinlemiyor

    KLASİK Yunan döneminde İyonya’nın on iki şehrinden biri olan İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

    Tarih sevgisi sıcak dinlemiyor

    KLASİK Yunan döneminde İyonya’nın on iki şehrinden biri olan İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. 40 derece sıcaklığa aldırmayan turistler, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki antik kentteki görkemli yapıları görmek için saatlerce dolaşıyor. Rusya, Tayvan ve İtalya gibi ülkelerden gelen yabancı turisteler; şemsiye, mini vantilatör ve şapka ile güneşten korunmaya çalışıyor.

    Dünyanın en büyüğü

    Özellikle Celsus Kütüphanesi’ne hayran olan turistler; Efes’in çok iyi korunduğunu, ününü duyup geldiklerini anlattı. Amfi tiyatronun da oldukça etkileyici olduğunu dile getiren turistler, antik kentin atmosferinin kendilerini geçmişte hissettirdiğini ifade etti.
    Helenistik ve Roma döneminin üstün kentleşme, mimarlık ve dini tarihine ışık tutan simgelerini barındıran Efes Antik Kenti’nde, farklı dönemlere ait en önemli mimari ve kent planlama örnekleri bulunuyor. Hristiyanlar tarafından hac mekanı olarak kabul edilen Meryem Ana Evi ve Beylikler Dönemi’nde inşa edilen İslami yapılarla Efes, aynı zamanda dini tarih açısından da öne çıkıyor.

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