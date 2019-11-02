02.11.2019 - 02:34 |
Tarım, Urla’da masaya yatırıldı
CHP öncülüğünde, Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir ve Tarım Orman İş Sendikası işbirliğiyle Urla’da düzenlenen “Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı” başladı.
Açılış konuşmasını yapan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz “Düzenlediğimiz bu çalıştay ile ülkemizin kırsal kesimini kaldıracak yeni bir tarım kalkınma modeli belirleyeceğimize inanıyorum” dedi.
Köyden göçe çözüm
Ardından söz alan CHP Tarım Politikalarından ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, “Köylerde hızla azalan nüfus, ülke üretimini etkiliyor. Kırsalda kalkınmaya ve köye dönüşe çözüm bulmak zorundayız” şeklinde konuştu. Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş ise, “Çiftçimiz her geçen gün tarımdan uzaklaşıyor. Bu tür çalıştaylar ülkemize yol haritası olacaktır. Tarımın canlanması, çiftçimizin yüzünün gülmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.
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