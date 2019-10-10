Tasarıma tam destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan İyi Tasarım/Good Design İzmir_4 çerçevesinde Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından düzenlenen “Bez Çanta Yüzey Tasarımı Yarışması” sonuçlandı. Ana teması Döngü’den yola çıkarak düzenlenen yarışmaya ulusal ölçekte 50’nin üzerinde eser katıldı. Finale kalan eserlerin sergileneceğini söyleyen EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, “Birinci olan DEÜ Mimarlık Fakültesi mezunu, mimar Nusret İrfan Uşun’u kutluyorum. Tasarımı bez çantalar üzerinde basılarak çoğaltılacak” dedi.