BİST99.6490EURO6,470,39USD5,87-0,10ALTIN283,97-0,08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeTasarıma tam destek
    10.10.2019 - 07:50 |

    Tasarıma tam destek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan İyi Tasarım/Good Design İzmir_4 çerçevesinde Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından düzenlenen “Bez Çanta Yüzey Tasarımı Yarışması” sonuçlandı.

    Tasarıma tam destek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan İyi Tasarım/Good Design İzmir_4 çerçevesinde Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından düzenlenen “Bez Çanta Yüzey Tasarımı Yarışması” sonuçlandı. Ana teması Döngü’den yola çıkarak düzenlenen yarışmaya ulusal ölçekte 50’nin üzerinde eser katıldı. Finale kalan eserlerin sergileneceğini söyleyen EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, “Birinci olan DEÜ Mimarlık Fakültesi mezunu, mimar Nusret İrfan Uşun’u kutluyorum. Tasarımı bez çantalar üzerinde basılarak çoğaltılacak” dedi.

    Kamışlı bölgesinde 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildiBarış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
    daha fazla video için
    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

    Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

    180 hedef tam isabetle vuruldu!

    180 hedef tam isabetle vuruldu!

    Şok görüntü! Onlarca aracın arasında bagajda seyahat etti

    Şok görüntü! Onlarca aracın arasında bagajda seyahat etti

    Af Yasası ne zaman çıkacak? Af Yasası ceza indirimi kimleri kapsayacak?

    Af Yasası ne zaman çıkacak? Af Yasası ceza indirimi kimleri kapsayacak?

    Sıradaki Haber