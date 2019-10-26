Teşvik aldı, kendi elektriğini üretiyor

İzmir Güzelbahçe Belediyesi’nin Ağustos 2018’deki mecliste aldığı indirim teşviki kararı vatandaşa kazanç sağladı. Vatandaşların oturdukları binaların çatısına elektrik panelleri koyarak kendi elektriklerini üretmeleri için kolaylık sağlamak amacıyla bina ruhsat harçlarında yüzde 25 oranında indirim yapılmasının ardından Yelki Mahallesi’nde Durmuş Çizmeci, evine güneş enerjisi paneli takarak hem bu indirimden yararlandı hem de ev ekonomisine katkı koydu.



‘Destek devam edecek’



Binaların çatı ve cephelerine kurulacak olan güneş panellerinden sağlanacak enerjiyle tüketicilerin elektrik faturaları azalacak. Binalarının çatı ve cephelerine güneş paneli kurarak elektrik üretmek isteyen vatandaşlar, başvurularını, dağıtım şirketlerinin merkez ya da taşra birimine yapılabilecek. Vatandaşlar, binalarda ürettikleri elektriğin fazlasını mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satabilecek.



Temiz enerjinin yaygınlaşması için her türlü teşvike hazır olduklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Güzelbahçe bahçeli, müstakil konutların yoğunlukta olduğu bir ilçe. Yenilenebilir enerjinin kullanılmasını teşvik etmek için her türlü desteğe devam edeceğiz. Yelki’de bir vatandaşımız evine bu çalışmayı yapmış. Bu memnuniyet verici bir gelişme. Ülkemiz, güneşin ve rüzgârın bol olduğu bir ülke. Devlet ve yerel yönetimler doğaya zarar vermeden bu konuların üzerine eğilmeli ve temiz enerjiden en iyi şekilde yararlanmanın yollarını bulmalı. Hem ev hem de ülke ekonomisine büyük bir katkı sunacak bu tür projeleri her zaman destekleyeceğiz” dedi.



Yıllarca yurt dışında çalışıp emekli olduktan sonra Güzelbahçe Yelki Mahallesi’ne yerleşen Durmuş Çizmeci, uygulamanın kendisine avantaj sağladığını belirtti, “Avrupa’da insanlar kendi enerjilerini kendileri üretiyor. Eşimle beraber düşündük, evimizin çatısına güneş enerjisi kurmaya karar verdik. İzmir’de bu işi yapan bir firmayla iletişime geçtik. Evime bu sistemi kurdum. Fazla olan elektrik enerjinizi elektrik dağıtım şirketine vererek kazanç da sağlayabiliyorsunuz. Konforlu, çevre dostu bir evde yaşamak için, herkesin çatısına güneş enerjisi kurması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.



Ek gelir fırsatı da veriyor



Elektrik-Elektronik Mühendisi Nazmi Kubay da, “Çatısı müsait olan ve fazla gölgelenmeye maruz kalmayan her mesken, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayabilir. Elektrik dağıtım şirketi şebeke bağlantısı ile ihtiyacınız olan elektrikten fazlasını üretmeniz durumunda, devlete elektrik satarak ek gelir elde etmek mümkün. Vatandaşlarımızın hem ekonomik olarak hem de bu temiz enerjiye geçerek büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz” dedi.