Toplum ve ailenin en temel yapı taşı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kadınların aile kurumunun ve toplumun en temel yapı taşı olduğunu belirtti. Başkan Doğan, “Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Bu bağlamda; her türlü iş alanında istihdam edilmeleri, eğitim, sağlık, siyaset, hukuk, sanat, spor ve bilimde eşit fırsat ve imkânlardan yararlanmaları hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda başarıyla görev alan kadınlarımız, modern Türkiye’nin simgesi ve Cumhuriyetimizin en büyük teminatıdır” dedi.