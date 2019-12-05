Travel Turkey’de Karşıyaka rüzgârı

Karşıyaka Belediyesi; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB tarafından, bugün kapılarını açacak olan Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılacak. Ziyaretçilere kent rehberi, broşür ve kitapçıklar dağıtılacak. Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş, Cordelion Taypark ile Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü gibi kente değer katan tesislerini tanıtacak. Başkan Cemil Tugay, herkesi İzmir Sokakları alanında Hol A’daki standa davet etti.