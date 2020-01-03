TSM’den muhteşem konser

Belediye Başkanı Ali Engin, eşi İlke Engin ile birlikte 3 saat süren konseri izledi.



Sanata destek sürecek



Başkan Engin, “Koromuz, seslendirdiği güzel eserlerle bizlere unutulmaz bir gece yaşattı. Narlıdere Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya değer veriyoruz, destek vermeye de devam edeceğiz. Başta şef Hüseyin Güzeltepe olmak üzere konserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.