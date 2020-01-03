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    HaberlerEge Haberleri TSM’den muhteşem konser
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    03.01.2020 - 00:52 |

    TSM’den muhteşem konser

    Narlıdere Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Hüseyin Güzeltepe’nin şefliğinde muhteşem bir konsere imza attı. Otizmli çocuklar yararına gerçekleşen konsere katılanlar solistlerin söylediği şarkılara coşkuyla eşlik etti.

    TSM’den muhteşem konser

    Belediye Başkanı Ali Engin, eşi İlke Engin ile birlikte 3 saat süren konseri izledi.

    Sanata destek sürecek

    Başkan Engin, “Koromuz, seslendirdiği güzel eserlerle bizlere unutulmaz bir gece yaşattı. Narlıdere Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya değer veriyoruz, destek vermeye de devam edeceğiz. Başta şef Hüseyin Güzeltepe olmak üzere konserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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