Turk futbolu adına kararlar kaygı verici

Süper Ligde 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 13 puanda kalan Göz Göz, alt sıralarla bağını koparma fırsatını tepti. Kartların havada uçuşup iki takıma toplam 2 kırmızı, 10 sarı kartın çıktığı Malatyaspor maçında galibiyeti kaçıran taraf olan Göz Göz’de taraftarlar ve yönetim, hakem Arda Kardeşler’in yönetimine büyük tepki gösterdi. Başkan Vekili Talat Papatya sert bir açıklama yaptı. Papatya, “Ülkemizde oynanan futbol karşılaşmalarında skorları takımların performanslarından çok, hakem kararlarının belirlediği yönünde bir algı oluşmaya başlaması gerçekten Türk futbolu adına kaygı verici” dedi. “Karşılaşmanın hakemleri açıklandığında tedirgin olmuştum” diyen Papatya şunları kaydetti, “Yaşadığım tedirginlikte haklı olduğumu daha net anladım. Yapılan hakem hatalarını sadece Göztepe olarak biz gündeme getirmiyoruz. Spor kamuoyu Göztepe aleyhine yapılan hatalardan bahsetti. Özellikle penaltı pozisyonunda tüm spor kamuoyu ve eski hakemler penaltı olmadığı görüşündeler. Hakem hocalarının derslerde özellikle üstünde durduğu beklenmedik top tanımının karşılığı bu pozisyondur. Birbirine benzer pozisyonlar maçlara ve hakemlere göre farklı yorumlanıyor. Kuralların artık bir standardının olmasını istiyoruz. Sadece futbolun konuşulduğu, sporcu performansları üzerinden yorumlar yapıldığı ortamın oluşması en büyük arzumuz” dedi.

Talİhsİz Serdar

Bu sezon ilk golünü 9. dakikada Yeni Malatyaspor’a atan Serdar Gürler, ikinci yarıda rakibinin sert faulüyle sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. Serdar, maç sonu bacağının halini sosyal medyada paylaştı. Serdar, sert faule ve hakem kararlarına tepki gösterip, “Ayağım kırılıyordu ama kırmızı kart verilmiyor. Kırılmadı ya galiba ondan vermedi. Bugün elimizde olan maçı başka birileri çevirdi” yorumunu yaptı.