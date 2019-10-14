Türk mutfağı obeziteye karşı

Beslenme alışkanlıklarının değiştiği günümüzde, geleneksel Türk mutfağına uygun beslenmeyle obezitenin önüne geçilebileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Terzi, “Türkiye’nin önünde bir seçim var, ya obeziteye çıkan kapıyı açacak ya da geleneksel gıdaları sofrasında tutup sağlıklı nesiller yetiştirecek” dedi.

Çeşit çok ve besleyiciliği yüksek

Kentleşmenin, paketlenmiş gıdalara ilgiyi artırdığını ifade eden Terzi, “Kısa süre sonra obezite toplumsal bir sorun olacak. Türkiye, İngiltere nüfusunun tükettiğinin yarısından daha az şeker tüketiyor. Bu hala bizim için bir şans” diye konuştu. Terzi; yoğurt, kuzu, balık, bulgur, ekmek, nohut, fasulye ve diğer bakliyatları içeren geleneksel Türk beslenme düzeninin besleyici olduğunu sözlerine ekledi.