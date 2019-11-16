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    HaberlerEge Haberleri‘Türkiye anahtar ülke’
    16.11.2019 - 07:50 |

    ‘Türkiye anahtar ülke’

    Forum İstanbul Onursal Başkanı Yavuz Canevi’nin yönettiği ‘Kuşak ve Yol İnisiyatifinde Ege Nasıl Konumlanmalı?’ başlıklı oturumda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Çin’in 69 ülkeyi kapsayan ve uzun vadede 3 trilyon dolar yatırım planlanan Kuşak ve Yol Projesi’nde anahtar ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

    ‘Türkiye anahtar ülke’

    İzmir Alsancak Limanı, Aliağa limanları ve yapımı planlanan Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın ürün trafiğini elleçleyebilecek kapasitede olduğunu dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
    “Çin, Akdeniz’e büyük önem veriyor. Alsancak Limanı ve Çandarlı projelerini doğru şekilde tasarlayıp sunmalıyız. Çandarlı demiryolu ve Filyos Liman projeleri ile Karadeniz ülkelerine boğaz trafiğini baypas ederek geçebiliriz. Limanlarımızın altyapılarının, demir ve karayolu bağlantılarının, lojistik merkezler ile birleştirmek önceliğimiz olmalıdır. Bir denizci olarak ülkemizin Deniz İpekyolu’nda yer alması gerektiğine inanıyorum.”

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