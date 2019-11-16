‘Türkiye anahtar ülke’

İzmir Alsancak Limanı, Aliağa limanları ve yapımı planlanan Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın ürün trafiğini elleçleyebilecek kapasitede olduğunu dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çin, Akdeniz’e büyük önem veriyor. Alsancak Limanı ve Çandarlı projelerini doğru şekilde tasarlayıp sunmalıyız. Çandarlı demiryolu ve Filyos Liman projeleri ile Karadeniz ülkelerine boğaz trafiğini baypas ederek geçebiliriz. Limanlarımızın altyapılarının, demir ve karayolu bağlantılarının, lojistik merkezler ile birleştirmek önceliğimiz olmalıdır. Bir denizci olarak ülkemizin Deniz İpekyolu’nda yer alması gerektiğine inanıyorum.”