Tütün üreticileri PhilSA’da buluştu

Çiftçiler, düzenlenen eğitim programlarında; iyi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları ile tütünde verim, kalite, ilaçlama ve gübrelemeden, sertifikalı ve yüksek kaliteli tohum kullanımına kadar birçok konuda bilgi aldı. Philip Morris Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş, “Ülkemizdeki oryantal tütünün neredeyse dörtte üçü Ege Bölgesi’nde üretiliyor. Biz de her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya, onlara destek vermeye özen gösteriyoruz. Tohumdan hasada kadar oryantal tütün üretiminin her aşamasında emek veren ve yıllık 350 milyon dolar üzerinde ihracat kapasitesi yaratan çiftçilerimizi fabrikamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.



Sanayiyle işbirliği



Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Rana Kibar ise, “Öğrencilerimizi son derece gelişmiş tütün tarımı teknikleri ile donatıyoruz. Aynı zamanda okulumuz bünyesinde eğitime ve istihdama yönelik sanayi kuruluşları ile işbirliği çalışmalarını da sürdürüyoruz” dedi.