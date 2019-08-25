Seferihisar Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Vatandaşın daha ucuz ve güvenilir gıdaya ulaşması için Halk Market açtı. Marketin açılış törenine Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Milletvekili Atilla Sertel ve CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak katıldı. Başkan Yetişkin, “Yıllarca çevremizde farklı isimlerde açılan marketleri inceleyerek kendi markamızı yaratmayı ve ilçemizde kazanılan paranın ilçemizde kalmasını istedik. Bununla ilgili Seferi Bakkal ve kasabımız mevcut ancak bunu geliştirerek içinde ihtiyacımız olabilecek A’dan Z’ye her şey olan Halk Market’i faaliyete geçiriyoruz. Yerel üretime sürdürülebilirlik kazandıran Halk Market’e Seferihisar’da yaşayan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Seferihisar’da fazla sayıda bulunan market zincirlerine karşı özellikle Seferihisar’da yerli üreticiden alınacak sebze, meyve ve süt ürünleri ile fark yaratan Halk Market’te İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek fabrikasından alınan ekmekler 0,75 Kuruş’a satılacak. Belediyenin ihtiyaç sahiplerine verdiği Halk Kart, markette de kullanılabilecek.