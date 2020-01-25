Uluslararası organizasyona biz hazırız, peki siz?

Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi’nin İzmir’de uluslararası tenis turnuvası düzenlenmesi önerisini memnuniyetle karşıladım.



Küçük Kulüp Başkanı olarak, “Biz varız” yanıtını verdim, bir de çağrı yaptım.



Neydi çağrım?



Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, kentteki önde gelen tüm kuruluşların, İzmir’in uluslararası camiada tanıtılması adına böylesi dev bir organizasyon için bir araya gelmesiydi.



EBSO, İZTO, EİB, İTB, Deniz Ticaret Odası, İESOB, kısaltmalarının sonu ‘siad’ ve ‘giad’ ile biten tüm dernekler ve elbette başta kulüpler olmak üzere, kentin tenis camiası...

Düşünsenize, Nadal ve Federer İzmir’de korta çıkıyor.



Dünyanın her yerinden basın mensuplarının ve tenise yön verenlerin akın edeceği bir organizasyon olmaz mı bu?



Tabii öyle sıradan bir kortta maç yapmalarını beklememek lazım.



Tenis âşıkları mutlaka hatırlayacak.



Dubai’nin uluslararası çapta yeni yeni öne çıktığı dönemde takribi 15 yıl önce kentteki 7 yıldızlı otel Burj el Arap’ta bulunan helikopter pisti, bir korta dönüştürülmüş ve Andre Agassi ile Roger Federer, burada tüm dünyanın takip ettiği bir maça çıkmıştı.



İzmir’in uluslararası tanıtımı için yapılabilecek birçok faaliyetin toplamından çok daha fazla işe yarayacak tek bir organizasyonu yapmak için ne duruyoruz?



Efes Antik Kenti’nden tutun da, Saat Kulesi’nden Çeşme’ye ve hatta Foça’dan Bergama’ya kadar böyle bir organizasyonu yapacağımız çok önemli değerlerimiz var.



Hatırlayacaksınız, Celsus Kütüphanesi önünde kruvaziyerle kente gelen turistler için masalar hazırlanmış ve bir yemek düzenlenmişti.



Bir grup gemi yolcusu için yapılan bu organizasyon, pekâlâ tarihin bu özel yerine zarar vermeden, koruyucu önlemler alınarak gerçekleştirilebilir.



Peki ya kazanan kim olur?



İzmir.



Zaten yıllardır kim kazansın istiyoruz?



İzmir...



O halde Deniz Sipahi’nin çağrısı sonrası bir haftadır sesi çıkmayan tüm kurum ve kuruluşları, “Vay ben görmedim, vay ben duymadım” dememeleri için bir kez de ben davet etmek istiyorum.



Küçük Kulüp, üstüne düşeni yapmaya hazır.



Sizden de olumlu yanıt bekliyoruz.