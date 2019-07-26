Üniversite sevinci

Kınık’ın yıllardır özlemi olan üniversite hayali gerçeğe dönüşüyor. Son Başbakan Binali Yıldırım’ın Kınık ziyareti sırasında söz verdiği Kınık Üniversitesi hayata geçiriliyor.

15 Mart 2019’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın Belediye Başkanı Sadık Doğruer’le birlikte Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı ziyaretiyle başlayan, Kınık’!a üniversite kurulması çalışmalarında sona gelindi. Kınık Devlet Hastanesi’nin açılışı için 22 Temmuz Pazartesi günü ilçeye gelen Binali Yıldırım, “Belediye Başkanımız, sizlere doğalgaz sözü verdi, geldi; TOKİ sözü verdi, yapıldı; hastane sözü verdi, açılıyor; Sağlık Meslek Yüksekokulu da açılacak. Önümüzdeki yıl, Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı yüksekokul hizmete girecek, artık Kınık ve İzmir’in sağlık personeli, burada yetişecek” dedi. Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, bir yıldır sürdürülen üniversite kurma çalışmalarının sonuna gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.