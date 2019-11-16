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    HaberlerEge HaberleriÜniversiteli oldular
    16.11.2019 - 07:50 |

    Üniversiteli oldular

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin ifade becerilerini artırmak, sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla “İletişim Atölyesi” projesini hayata geçirdi.

    Üniversiteli oldular

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin ifade becerilerini artırmak, sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla “İletişim Atölyesi” projesini hayata geçirdi. İzmir genelinde ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında, İEÜ İletişim Fakültesi’nde görevli akademisyenler tarafından, öğrencilere iletişim uygulamaları, yaratıcı yazı atölyesi, çocuk felsefesi ve medya okur yazarlığı dersleri veriliyor.

    Kapsamı genişleyecek

    İEÜ Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Karanfil, “Öğrencilerin ufkunu genişletmek, onlara analitik ve eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırıp tek başlarına sorumluluk alma bilinçlerinin oluşmasına yardımcı olmak bizleri çok mutlu ediyor. Önümüzdeki süreçte projenin kapsamı genişletilip daha fazla öğrenciye ulaşılması düşünülüyor” dedi.
    Projeye dahil edilen tüm öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlendi. Öğrencilerin, İzmir’in farklı bölgelerinde eğitim görmesi ve özellikle sanat, spor gibi çeşitli alanlarda başarılı olması üzerinde duruldu. Proje kapsamında öğrendiklerini uygulamaya da başlayacak olan öğrenciler, öykü yazacak ve buna ilişkin video çekecek.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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