Üretici için el ele

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Üyeleri İbrahim Külahlı, Serkan Tok, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Şenay, Mehmet Ersaygı ve Taner Özalp ile birlikte Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’i ziyaret etti. Özkasap, Saruhanlı Belediyesi’nin çiftçi ve üreticiler için hayata geçirdiği yatırımları memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti, belediyenin üreticiler için ortaya koyduğu hizmetlere destek olmaya karar verdiklerini dile getirdi. Destek kapsamında belediyeye 2 buçuk ton akaryakıt vereceklerini kaydeden Özkasap, “Üreticilerimiz için el ele verdik, güç birliği oluşturduk” dedi.

Birlik mesajı verdi

Üreticiler adına Borsa heyetine teşekkür eden Başkan Bilgin de, şöyle konuştu: “Belediyeler, tarıma, eğitime, sağlığa kısacası insanların mutluluğuna katkı sunacak her türlü hizmeti hayata geçirmekle yükümlüdür. Bizler üreticinin lokomotifi olmalıyız. Alın terinin karşılığını almaları için çalışmalıyız.”