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    HaberlerEgeÜreticiye 10 bin zeytin fidanı
    27.10.2019 - 01:40 |

    Üreticiye 10 bin zeytin fidanı

    Önceki gün başlayan 15. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali’nde Kristal Yağları, Üreticileri Geliştirme ve Bölgesel Lezzetleri Koruma Projesi kapsamında üreticilere ve genç nesil çiftçilere fidan dağıtımı yaptı.

    Üreticiye 10 bin zeytin fidanı

    Ayvalık Bölgesi’nde Ayvalık tipi, Milas Bölgesi’nde Memecik tipi zeytin ağaçlarının çoğalması ve zeytinyağı kalitesinin yükselmesinin amaçlandığı çalışmayla üreticilere sertifikalı 10 bin zeytin fidanı dağıtılacak.

    Milas’a da gideceğiz

    Türk zeytinyağı karakteri ile öne çıkarmak istediklerini belirten Kristal Yağları Genel Müdürü Christopher Dologh, “İnsanlar sıradan değil, özellikli yağ almak istiyor. Ayvalık’ta 1 yaşında sertifikalı fidan dağıtımına başladık. 2-3 Kasım Milas Hasat Şenliği’nde de yerimizi alacağız. Amacımız Türk zeytinyağının kalite çıtasını yükseltmekle ve zeytin ağacı popülasyonunu tehdit eden unsurlarla mücadele etmek” dedi.

    İspanya’daki yatırımları hakkında da bilgi veren Dologh, “İspanya ofisi Türkiye’de yanlış bir algı yarattı. Kristal Türkiye’de kapatıp gitmedi. Türkiye’deki faaliyetlerimiz devam ediyor. Zeytinyağcılığın sınırları yok. Nasıl global şirketler gidip burada üretim yapabiliyorsa biz de bunu gidip başka bir ülkede yapabiliriz. Burada bir yılda 200 ton satış gerçekleştirdik. İspanya iç pazarına değil, tamamen Avrupa’ya ihraç ediyoruz Şu anda İspanya’da Kristal markasıyla üretim yapıyoruz. Yeni bir marka daha yaratacağız” diye konuştu.

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