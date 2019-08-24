Üreticiye 9.5 milyon liralık yatırım

Sultani Çekirdeksiz Üzümü Sezonunun Açılışı ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Töreni, Manisa Ticaret Borsası’nda yapıldı. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal ve Semra Kaplan Kıvırcık ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bakan Pakdemirli, “Türkiye genelinde 2019 yılında 4.2 milyon ton yaş üzüm bekleniyor ama bunun içerisinde çekirdekli ve diğer üzüm türleri de bulunuyor. Kuru üzüm rekoltesini de 300 bin tonun üzerinde olması bekleniyor” dedi.

Erken uyarı sistemi

Manisa’daki üzüm üretimiyle ilgili bilgi veren Başkan Ergün de, “Türkiye, dünyanın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı, en önemli kuru üzüm üreticisi ve satıcısı; ürün grubunun lokomotifi ise Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü. Üretimin yüzde 90’dan fazlası, ihracatın ise yüzde 85’ten fazlası Manisa ve ilçelerinde yapılıyor. Biz de Büyükşehir olarak geçimini çiftçilik ile sağlayan vatandaşa yönelik destek projeleri uyguluyoruz. Zirai don tehlikesi ile hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda “Bağ Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi” kurduk. Mahallelere gölet yapıp damla sulama sistemine geçilmesini sağladık. 5000 dekar arazi de başlayan sulu tarımla, 1200 çiftçi ailenin gelir düzeylerinin artırdık. 220 adet serayı anahtar teslim halde üreticimize verdik. Meyveciliği geliştirme projesiyle 250 bin meyve fidanının toprakla buluşturduk. Çalışmalarımızla toplamda 9.5 milyon liralık yatırımı çiftçimize sunduk” diye konuştu. Başkan Ergün, yatırımlara yönelik imar planlarının yer aldığı dosyayı da Bakan Pakdemirli’ye takdim etti.

1000 liraya satın aldı

Toplantıda Ticaret Borsası’na ilk üzüm Manisalı çiftçi Murat Küçükoğlu tarafından getirildi. Törende sezonun ilk kuru üzümü Bakan Pakdemirli tarafından 1000 liraya satın alındı.

10 liralık fiyat memnun etti

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan 10 liralık minimum fiyat üretici, tüccar ve ihracatçıyı memnun etti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Bu yaklaşım, Türkiye’ye yeni sezonda en az 70-80 milyon dolar daha fazla döviz kazandıracak. Yeni sezon öncesinde bu açıklamalar sektörümüze moral verdi. 2019/20 sezonunda kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde başarılı bir sezon geçireceğimizi ve bu üç prestij ürünümüzde 1,2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.