Uşak Akademi başlıyor

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu, 2019-2020 eğitim dönemine başlıyor. Uzman eğitmenlerin öncülüğünde; piyano, keman, gitar, bateri, ney, yan flüt, tiyatro ve drama dallarında 8 kursla kapılarını açan Akademi Uşak, hemen her yaştan sanatsevere ulaşacak. Atölyedeki eğitimlerin, haftada bir gün bir saat veya haftada iki gün birer saat olacak şekilde düzenleneceğini belirten Başkan Mehmet Çakın, tüm sanatseverleri 21 Eylül’e kadar Akademi’ye başvurmaya davet etti.