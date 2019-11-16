BİST105.3801,54EURO6,350,18USD 5,75-0,05ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriUşak damga vurdu
    16.11.2019 - 07:50 |

    Uşak damga vurdu

    İzmir’de düzenlenen 3. Ege Ekonomik Forum’un ikinci gününde tarım masaya yatırıldı.

    Uşak damga vurdu

    Foruma, Uşak damgasını vurdu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, desteklemelerle kentin tarım ve hayvancılıkta büyük bir atılıma imza attığını belirtti, “Son 3 yılda hayvansal ürünlerimizin ihracatı yaklaşık 232 milyona ulaştı” dedi. ‘Yerel Yönetimlerin Tarımın Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü’ başlıklı oturumun açılış konuşmasını yapan Vali Kocabıyık, Uşak’ın değişime en iyi ayak uyduran kentlerden biri olduğunu söyledi. Kocabıyık, üreticinin teknolojiyi yakından izlemesi, iyi tarım uygulamaları ve bilinçli üretim ile son dönemde bir çok ilki başardığını ve bunda desteklemelerin önemli bir payı olduğunu belirtti.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    POMEM 26. dönem sınav yeri sorgulama | POMEM sınav giriş belgesi

    POMEM 26. dönem sınav yeri sorgulama | POMEM sınav giriş belgesi

    Son dakika... HDP'li 3 belediyede görevlendirme

    Son dakika... HDP'li 3 belediyede görevlendirme

    Kış lastiği uygulaması tarihleri | Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar?

    Kış lastiği uygulaması tarihleri | Kış lastiği zorunlu mu, cezası ne kadar?

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    Korkunç cinayette kan donduran detay! İki aylık...

    Sıradaki Haber