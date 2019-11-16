Uşak damga vurdu

Foruma, Uşak damgasını vurdu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, desteklemelerle kentin tarım ve hayvancılıkta büyük bir atılıma imza attığını belirtti, “Son 3 yılda hayvansal ürünlerimizin ihracatı yaklaşık 232 milyona ulaştı” dedi. ‘Yerel Yönetimlerin Tarımın Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü’ başlıklı oturumun açılış konuşmasını yapan Vali Kocabıyık, Uşak’ın değişime en iyi ayak uyduran kentlerden biri olduğunu söyledi. Kocabıyık, üreticinin teknolojiyi yakından izlemesi, iyi tarım uygulamaları ve bilinçli üretim ile son dönemde bir çok ilki başardığını ve bunda desteklemelerin önemli bir payı olduğunu belirtti.