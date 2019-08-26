Vaatler tek tek hayata geçecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevdeki dört ayı ve kentte sorun yumağı haline gelen konularla ilgili, Milliyet Ege’ye samimi açıklamalarda bulundu. Soyer, “Projelerle ilgili büyük çalışma içindeyiz. O muazzam değişimin olabileceğini görüyorum. 100 gün benim için önemliydi. Vaatlerin hepsini hayata geçirmek mümkün. 4 ayda büyük bir değişikliği beklemek hayal olur. Elimizde öyle bir sihirli değnek yok. Ama kentsel dönüşüm, üretim, ulaşımda önemli yol alacağız” dedi. Soyer, göreve başladıktan sonra, kendisini şaşırtan konuyu şu sözlerle anlattı:

“Buraya geldiğimde üst bürokrasi mevzuata son derece hakim olduğunu gördüm. İstesem de bana hata yaptırmazlar. Çok daha fazla iş üreteceğiz, çalışacağız. Biliyorum ki sırtım sağlam. Bürokrasi bana hata yaptırtmaz. 15 yıllık hafızayla hareket etme gibi bir konforumuz var. Yıkıp bir daha inşa etmek durumunda değiliz. Biz ufak değişiklikler yapıyoruz. Öyle köklü, radikal bir değişime ihtiyaç yok. İZSU’da değişiklikler yaptık. Vatandaşın en çok yakındığı yer İZSU. Vatandaş haklı ya da değil diye olaya bakamayız. Bunu gidermemiz lazım. Kurumsallaşmış yapı var. Meseleye o hatalı, bu hatalı diye bakmıyorum. İZSU’da yürümeyen bir şey vardı. Kurumsal yapıyı biraz değiştirerek genç, dinamik ve heyecanlı insanları katarak kadroya değiştirmeye çalıştım. Bizim için kriter çıtayı yükseltmek. Aziz Başkan zamanında koyulmuş çıtayı yukarı taşımak.”

Eleştiriyi haksız buldu

Soyer, şimdiye kadar hayata geçirdiği projelerin kendisini mutlu ettiğini söyledi, “Toplu taşımdaki indirim, baykuş seferleri, tarım buluşmaları, bütün bunlar beni memnun etti” dedi. Seçimlerden önce, “Belediyenin tüm perspektifini arka mahallerde döndüreceğiz” sözlerinin arkasında olduğunu, kendisine bu konuda yapılan eleştirilerin haksız olduğunu savunan Soyer, “Zaman alacak bir hikaye. Masal evleri açmaya başlıyoruz. Gençlik merkezleri çalışması sürüyor. Biz perspektifi değiştirdiğimiz için başka şeyler olmaya başlayacak. Mesela, temizlikle başladık. 300 yeni süpürgeci alıyoruz. ESHOT’a 100 kadın şoför alıyoruz. Bütün bunlar arka mahallere dönük hikayenin ilk adımı” dedi.

Herkes görecek

Mega projesinin olmadığını, tüm projelerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Her bir proje diğerini tetikliyor. Sonuçta ortaya bir şey çıkacak. Kentsel dönüşüm, Basmane Çukuru, Buca metrosu, üretimle ilgili yol almış olacağız. Önümüzdeki aylarda bunlarla ilgili daha çok şey yapılmış olacak ve herkes görecek” şeklinde konuştu.

1 milyar dolar

Soyer, Buca metrosu ile ilgili hazırlıklarının sürdüğünü anlattı. Önünde 5 yıllık gibi bir süresinin olduğunu belirten Soyer, “Benim 5 yıllık sürem var. Bunu tamamlamak istiyorum. Metroya binip o yolculuğu yapmak istiyorum. Takvim buna göre işliyor. Bütçemiz hazırdı. 1 milyar dolarlık bütçesi var. Hiçbir sıkıntı yok. İhale sürecini işletiyoruz” diye konuştu. Kentin çöp sorunuyla ilgili bir şey yapılmadığına ilişkin eleştirilere yanıt veren Soyer, şunları söyledi:

“Harmandalı’da ekim ayı başında elektrik üretmeye başlıyoruz. Çöple ilgili bir şey yapılmadı diyenler elini vicdanına koysun. Vahşi depolama yapılıyor denen yerde elektrik üretmeye başlayacağız ve belediye kasasına her yıl 10 milyon lira para girecek. Yol alınmadı demek haksızlık olur. Bizim Bergama’da yapacağımız bir çalışma var. Aynısını Yarımada’da yapmamız gerekiyor. Lokal bertaraf tesisleri kurup enerji üretmemiz lazım. Bütün hikayeyi Harmandalı üzerinden kurgulayamayız. Yamanlar’a ne kadar ihtiyaç olup olmadığını Harmandalı’ da elektrik enerjisi üretmeye başladıktan sonra göreceğiz” dedi.

Yuvarlak masa ve küçük koltuk

Uzun, büyük bir makam masası ile yüksek makam koltuğunu kaldıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yuvarlak masada, arkasında bel desteği sağlayan bir yastığın bulunduğu küçük bir koltukta kenti yönetiyor. Göz hizasında eşi ve kızlarının fotoğrafları bulunuyor. Masasının üzerinde ise Atatürk’ün yer aldığı afişte, “Seni doğuran anaya kurban olayım. Sen bir Dahi’sin. Lütfen kaşlarını çatma” yazıyor. Bu arada Soyer, tek başına kaldığı zamanlar klasik müzik dinliyor.

Artık beraber toplanacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Partili belediyeler tarafından yönetilen ilçelere üvey evlat muamelesi gösterildiği iddiasına karşı çıktı, “Böyle bir şey yok. Önce CHP’li başkanlarla toplantı yaptık. Onlar da kendilerini ayrıştırılmış, uzak tutulmuş gibi hissetti. Eski siyasi alışkanlıklarını terk edip herkesin bir araya geleceği ortak çalışma zamanı yaratmak kolay değil ama biz bunu bir toplantıda aştık. Bundan sonra hep beraber toplanacağız” dedi.

Modeller oluşacak

İlçe belediyelerine verdiği destekle dikkat çeken Soyer, “İlçe belediyelerinin ekonomik sıkıntısı var. Elimizden geldiği kadar onlara sahip çıkacağız. Nefes aldıracağız. Nihai hedefimiz her birinin kendi ayakları üzerinde durup modeller yaratması. Gelir kaynaklarını artırması. Bunun bir bağımlılık haline gelmemesi lazım. 10 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Onları çok iyi anlıyorum. Belki de onlara bu kadar kolay ‘evet’ demem, bundan kaynaklanıyor olabilir (gülüyor)” diye konuştu.

Kavgaya izin yok

Önümüzdeki aylarda başlayacak kongrelerle ilgili de konuşan Başkan Soyer, şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak uzlaşı arayacağım. Kimsenin kavga etmesine asla izin vermem. Gücüm yettiğince izin vermem. Türkiye’de büyük bir dip dalgası 31 Mart’tan itibaren Türkiye siyasetini değiştirmeye başladı. Yeni siyaset anlayışı yukarıdan aşağı dizayn edilen bir şey değil. Aşağıdan yukarıya dizayn eden bir şey. Yukardakilerin bunu iyi okuması lazım. Yoksa orada duramazlar. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Okumayı kim doğru yapmıyorsa, bunu doğru okumaları gerektiğini anlatırım. Anlatacağım da... Bu umudu besleyecek olan bizleriz. Bu umudun sönmesine izin vermeyecek olan kent İzmir’dir. Bunu başka hiçbir kentten beklemeyin. O nedenle bu umudu bozacak, söndürecek hiçbir şeye izin vermem.”

Üç yıl sonra denize girilecek

İzmir’de yıllardır yüzülebilir Körfez hayalinin olduğunu ve bunu gerçekleştireceğini vurgulayan Soyer, “3 yıl sonunda bu olacak. Ben 3 yıl sonra buradan denize gireceğim” dedi. Seçim öncesi verdiği ulaşım vaatlerinin her biriyle ilgili çalışma yürüttüklerini söyleyen Soyer, bu konuda İzmirliler’den süre istedi, “Her biriyle yürüyoruz. Şartname, ihale süreçleri yürüyor. Hayata geçtiğini göreceksiniz. İhale süreci denen şey zaman alıyor. Bir şey yapılmıyor zannediliyor ama her biriyle ilgili bir şey yapılıyor. Beklenti çok fazla. Bu çok anlaşılır bir şey. Bana büyük bir kredi vermiş durumdalar. Elimizde sihirli değnek olmadığını herkes biliyor. İzmirliler avans vermiş durumda zaten. Bütün mesele büyük samimiyetle hoşgörüyü, avansı kötüye kullanmayacağız” dedi.

Koku sorunu bitecek

Özellikle yaz aylarındaki Körfeze akan derelerdeki kötü kokunun kendi döneminde son bulacağını açıklayan Soyer, “Bu, çözülebilir bir şey. Temel konumuz bu. Büyük kanalın rahatlatılması kokunun meselesi... Arkadaşlar çalışıyor. Bu sorun bitecek” diye konuştu.