10.10.2019 - 07:50 |
Vahit Celep’i son yolculuğa uğurladık
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep’in babası, iş insanı Vahit Celep (82) son yolculuğuna uğurlandı.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep’in babası, iş insanı Vahit Celep (82) son yolculuğuna uğurlandı. Celepler Pamuk Sanayi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Celep’in cenaze namazı Menemen Hacı Kerimoğlu Camii’nde kılındı. Celep’in cenazesi, Foça Gerenköy’de aile mezarlığına defnedildi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, amcaları İskender Celep, Baki Celep, Ali Celep ve kardeşi Mustafa Celep’le taziyeleri kabul etti.
Kişto köyü terörden arındırıldıBarış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.