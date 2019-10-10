Vahit Celep’i son yolculuğa uğurladık

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep’in babası, iş insanı Vahit Celep (82) son yolculuğuna uğurlandı. Celepler Pamuk Sanayi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Celep’in cenaze namazı Menemen Hacı Kerimoğlu Camii’nde kılındı. Celep’in cenazesi, Foça Gerenköy’de aile mezarlığına defnedildi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, amcaları İskender Celep, Baki Celep, Ali Celep ve kardeşi Mustafa Celep’le taziyeleri kabul etti.