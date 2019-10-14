Vasıf Çınar Caddesi rahat nefes alacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin ana arterlerinden Vasıf Çınar Caddesi üzerinde çift taraflı şerit genişletme çalışması başlattı. Şehir merkezinin yükünü çeken iki şeritli cadde, yapılan çalışmayla üç gidiş üç geliş olarak toplam altı şeride çıkarılıyor. Çalışma; Valilik Kavşağı’ndan başlayarak, tren garından Çay Deresi’ne kadar uzanacak.