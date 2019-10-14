14.10.2019 - 07:50 |
Vasıf Çınar Caddesi rahat nefes alacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin ana arterlerinden Vasıf Çınar Caddesi üzerinde çift taraflı şerit genişletme çalışması başlattı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin ana arterlerinden Vasıf Çınar Caddesi üzerinde çift taraflı şerit genişletme çalışması başlattı. Şehir merkezinin yükünü çeken iki şeritli cadde, yapılan çalışmayla üç gidiş üç geliş olarak toplam altı şeride çıkarılıyor. Çalışma; Valilik Kavşağı’ndan başlayarak, tren garından Çay Deresi’ne kadar uzanacak.
Ümraniye'deki far hırsızları kameradaÜmraniye'de gece yarısı pahalı oldukları için belirli otomobil markalarının farlarını çalan motosikletli hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bir gecede 5 ayrı aracın farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.