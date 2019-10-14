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    HaberlerEgeVasıf Çınar Caddesi rahat nefes alacak
    14.10.2019 - 07:50 |

    Vasıf Çınar Caddesi rahat nefes alacak

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin ana arterlerinden Vasıf Çınar Caddesi üzerinde çift taraflı şerit genişletme çalışması başlattı.

    Vasıf Çınar Caddesi rahat nefes alacak

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin ana arterlerinden Vasıf Çınar Caddesi üzerinde çift taraflı şerit genişletme çalışması başlattı. Şehir merkezinin yükünü çeken iki şeritli cadde, yapılan çalışmayla üç gidiş üç geliş olarak toplam altı şeride çıkarılıyor. Çalışma; Valilik Kavşağı’ndan başlayarak, tren garından Çay Deresi’ne kadar uzanacak.

    Ümraniye'deki far hırsızları kameradaÜmraniye'de gece yarısı pahalı oldukları için belirli otomobil markalarının farlarını çalan motosikletli hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bir gecede 5 ayrı aracın farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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    14 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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