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    HaberlerEgeVestel’e ödül
    25.10.2019 - 07:50 | | AA

    Vestel’e ödül

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) tarafından inovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına verilen ‘Yüksek Teknoloji Ödülü’ne Vestel Beyaz Eşya AŞ layık görüldü.

    Vestel’e ödül

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) tarafından inovasyona dayalı ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına verilen ‘Yüksek Teknoloji Ödülü’ne Vestel Beyaz Eşya AŞ layık görüldü. Ödülün gerekçesi olarak, Vestel’in geçen yılda gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma-geliştirme çalışmaları gösterildi. Ödülü, Vestel Beyaz Eşya adına Bulaşık Makinesi Fabrikası Ar-Ge Müdürü Evren Bal, Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’dan aldı.

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