‘Volkswagen Aydın’a gelsin’

İktidar milletvekillerine Volkswagen firmasının fabrika yatırımını Aydın’da hayata geçirmesi için çağrıda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydın ve Aydınlılar her türlü yatırımı hak ediyor. Marka şehir yatırım ile olur. AK Parti milletvekilleri, Aydın’a bir şey yapmak istiyorsa bu fabrikanın Aydın’da kurulmasını sağlasınlar. Ben bu konuda her türlü desteği vereceğim. Söz konusu fabrika 2022’de faaliyete geçecek ve ilk aşamada 4 bin kişilik istihdam oluşturacak. Her türlü çalışmayı yapacağım. Öyle ‘Aydın’a yatırımcı çekmeliyiz’ temennili konuşmalara gerek yok. Bunu hayata geçirelim” diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu, açıklamasına şöyle devam etti; “Volkswagen’in 123. fabrikasının nerede yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle erken pes etmek yanlıştır. Biz bu konuda sonuna kadar mücadele etmeye hazırız. Çağrım devam ediyor.”