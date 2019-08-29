Yağmurlar öncesi tadilatlar başladı

Kemalpaşa Belediyesi, sonbahar mevsiminin yaklaşması üzerine Yenmiş Camii’nde bakım onarım çalışması yaptı. Mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine, çatı açılarak ahşap kısmı tamamen değiştirildi. Zamanla deforme olan kiremitler de yenileri ile değiştirilerek tadilat tamamlanacak.