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    HaberlerEgeYağmurlar öncesi tadilatlar başladı
    29.08.2019 - 07:50

    Yağmurlar öncesi tadilatlar başladı

    Kemalpaşa Belediyesi, sonbahar mevsiminin yaklaşması üzerine Yenmiş Camii’nde bakım onarım çalışması yaptı.

    Yağmurlar öncesi tadilatlar başladı

    Kemalpaşa Belediyesi, sonbahar mevsiminin yaklaşması üzerine Yenmiş Camii’nde bakım onarım çalışması yaptı. Mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine, çatı açılarak ahşap kısmı tamamen değiştirildi. Zamanla deforme olan kiremitler de yenileri ile değiştirilerek tadilat tamamlanacak.

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