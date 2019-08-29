29.08.2019 - 07:50
Yağmurlar öncesi tadilatlar başladı
Kemalpaşa Belediyesi, sonbahar mevsiminin yaklaşması üzerine Yenmiş Camii’nde bakım onarım çalışması yaptı.
Kemalpaşa Belediyesi, sonbahar mevsiminin yaklaşması üzerine Yenmiş Camii’nde bakım onarım çalışması yaptı. Mahalle sakinlerinden gelen talepler üzerine, çatı açılarak ahşap kısmı tamamen değiştirildi. Zamanla deforme olan kiremitler de yenileri ile değiştirilerek tadilat tamamlanacak.
İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.