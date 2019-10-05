Yaşam hakları emin ellerde

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde belediyeler, bir çok etkinlik yaptı. Karaburun Belediyesi ise örnek bir karara imza attı. Belediye etkinliklerinde havai fişek kullanılması yasaklandı. Gürültü kirliği oluşturmasının yanı sıra, kuşların zarar görmesine ve sakat kalmasına sebep olan havai fişeklerin yasaklanması, hayvanseverler tarafından sevinçle karşılandı. Karaburun’daki Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de gezen Başkan Erdoğan, daha büyük ve modern bir hayvan bakımevi inşa edeceklerinin, inşaatın gelecek yıl başlayacağının müjdesini verdi.

Sokak hayvanlarının bakımını üstlenen vatandaşa düzenli olarak destek veren Konak Belediyesi de, bir günde 2 ton mama dağıttı. Hayvan severlere mama kapları ile sokakta yaşayan can dostlar için kullanılmak üzere kedi evleri de verildi. Belediye ayrıca, çocuklara yönelik; hayvan bakımı, beslenmesi ve sağlığı konusunda bilgilendirme semineri de düzenledi.

700 kiloluk bağış

Kuşadası Belediyesi ise vatandaşa, Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kapılarını açtı. Etkinliğe büyük ilgi gösteren çocuklar, tüm günü tüylü dostlarla geçirdi. Etkinliğe katılan 16 okul, merkeze 700 kilogram kedi ve köpek maması bağışladı.

Yine bırakıp gittiler

Yaz aylarını İzmir’in Çeşme ilçesinde geçiren bazı tatilciler, ayrılırken evcil hayvanlarını bırakıp gidiyor.

Çeşme Belediyesi’nin Ovacık’taki Köpek Barınağı’nda görevli Veteriner Hekim Çağdaş Koç, ilçedeki sokak hayvanlarında her yıl yüzde 10 ve üzerinde artış görüldüğünü söyledi. Koç, satın almak yerine barınaklardan sokak hayvanlarının sahiplenmesini istedi.

10 bin lira ceza önerisi

Öte yandan TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere, konuyla ilgili rapor hazırladı. Raporda, hayvanlarını sokağa bırakanlara 10 bin lira idari para cezası verilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Depresyonun ilacı

Medical Park İzmir Hastanesi Psikoloji Kliniği’nden Uzman Klinik Psikolog Dilek Gülveren, “Evcil hayvanlarımız; negatif duygulardan uzaklaşmamıza ve stresimizi azaltmaya destek oluyor. Özellikle hayvan sevgisi ile erken tanışan çocuklar özgüven sahibi, empati kurabilen bireyler olarak yetişebiliyor.” dedi. Evcil hayvan beslemenin alzheimer ve demans tanısı konmuş yaşlı hastalar için de faydaları olduğunu söyleyen Gülveren, evcil hayvanların yaşlı bireylerdeki yalnızlık hissini azalttığını, yaşlıların aktif ve hareketli bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.