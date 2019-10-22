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    HaberlerEge Yaşar’a büyük onur
    22.10.2019 - 07:50 |

    Yaşar’a büyük onur

    Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği (AB) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, Avrupa Komisyonu tarafından ‘Türkiye-AB İlişkilerinde Göç’ başlıklı Jean Monnet Kürsüsü’ne layık görüldü.

    Yaşar’a büyük onur

    Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği (AB) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, Avrupa Komisyonu tarafından ‘Türkiye-AB İlişkilerinde Göç’ başlıklı Jean Monnet Kürsüsü’ne layık görüldü. Göç ve güvenlik konulu projesini önceki ay tamamlayan Doç. Dr. Özerim, “Üç yıllık program dahilinde akademi, sivil toplum, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getirmeyi hedefledik. Bu paydaşları bir araya getiren dersler, seminerler ve uzaktan öğrenme faaliyetlerini sunabileceğiz” diye konuştu. Avrupa Birliği çalışmalarında uzmanlaşmış akademisyenlere verilen Jean Monnet Kürsüleri, kurumlara prestij sağlamanın yanı sıra akademisyenlere üç yıl boyunca alanlarıyla ilgili olarak akademik faaliyetler düzenleme, araştırmalar gerçekleştirme olanağı tanıyor.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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