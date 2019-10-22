Yaşar’a büyük onur

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği (AB) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim, Avrupa Komisyonu tarafından ‘Türkiye-AB İlişkilerinde Göç’ başlıklı Jean Monnet Kürsüsü’ne layık görüldü. Göç ve güvenlik konulu projesini önceki ay tamamlayan Doç. Dr. Özerim, “Üç yıllık program dahilinde akademi, sivil toplum, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getirmeyi hedefledik. Bu paydaşları bir araya getiren dersler, seminerler ve uzaktan öğrenme faaliyetlerini sunabileceğiz” diye konuştu. Avrupa Birliği çalışmalarında uzmanlaşmış akademisyenlere verilen Jean Monnet Kürsüleri, kurumlara prestij sağlamanın yanı sıra akademisyenlere üç yıl boyunca alanlarıyla ilgili olarak akademik faaliyetler düzenleme, araştırmalar gerçekleştirme olanağı tanıyor.